Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры

Владелец «Кайрата» бизнесмен Кайрат Боранбаев ответил на вопрос, кто из игроков клуба получал максимальную зарплату.
«Аршавин у нас получал максимум 350 тысяч долларов в год. Да, так недорого. Это ваши истории придуманные [о высокой зарплате игрока], – пояснил Боранбаев в ответ на недоуменную реакцию.
- Аршавин выступал за «Кайрат» с марта 2016 года по ноябрь 2018 года. После этого нападающий завершил карьеру.
- В составе «Кайрата» Аршавин стал двукратным обладателем Кубка Казахстана (2017, 2018) и обладателем суперкубка страны (2017), трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2016, 2017, 2018).
- Он провел за клуб из Алматы 108 матчей, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач.
Источник: ТАСС