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Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры

30 апреля, 11:10
2

Владелец «Кайрата» бизнесмен Кайрат Боранбаев ответил на вопрос, кто из игроков клуба получал максимальную зарплату.

«Аршавин у нас получал максимум 350 тысяч долларов в год. Да, так недорого. Это ваши истории придуманные [о высокой зарплате игрока], – пояснил Боранбаев в ответ на недоуменную реакцию.

  • Аршавин выступал за «Кайрат» с марта 2016 года по ноябрь 2018 года. После этого нападающий завершил карьеру.
  • В составе «Кайрата» Аршавин стал двукратным обладателем Кубка Казахстана (2017, 2018) и обладателем суперкубка страны (2017), трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2016, 2017, 2018).
  • Он провел за клуб из Алматы 108 матчей, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач.

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Источник: ТАСС
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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Айболид
1777537802
Алдар Косе (безбородый обманщик) .
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FFR
1777538839
400-500 тыс. долларов в год, это должно быть максимум для российских футболистов.
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