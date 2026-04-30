Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры

Владелец «Кайрата» бизнесмен Кайрат Боранбаев ответил на вопрос, кто из игроков клуба получал максимальную зарплату.

«Аршавин у нас получал максимум 350 тысяч долларов в год. Да, так недорого. Это ваши истории придуманные [о высокой зарплате игрока], – пояснил Боранбаев в ответ на недоуменную реакцию.