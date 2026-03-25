Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев объяснил, как оказался в Казахстане и что обсуждал с руководством «Актобе».
«Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться. Так получилось, что мы встретились и с руководством «Актобе», но это не было запланировано.
Так как у меня скоро заканчивается контракт с «Крыльями Советов», мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом всe.
Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать. А после завершения контракта с «Крыльями» будет видно», – сказал Адиев.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года. Сообщалось, что тренер может уйти по двум причинам.
- Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.
