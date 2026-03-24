Адиев решил покинуть «Крылья Советов» по двум причинам

Инсайдер Андрей Панков раскрыл причины ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера «Крыльев Советов».
Сообщалось, что он самовольно отправился в Астану на переговоры с «Актобе».
«Главная причина такого решения, что в «Крыльях» – бардак. К тому же в Казахстане Адиеву предлагают очень хорошую зарплату. Больше, чем, например, была у Осинькина в Самаре (6,5 млн рублей в месяц).
При этом в «Крыльях» просят Адиева остаться, но, видимо, решение принято, хотя источники, близкие к самому Адиеву, опровергают договорeнность», – сообщил инсайдер.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года.
- Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова