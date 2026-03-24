Адиев сбежал из «Крыльев Советов» и ведет переговоры с другим клубом

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев близок к уходу с занимаемой должности.

Он самовольно отправился в Астану на переговоры с «Актобе».

Тренер обсуждает детали своего назначения с председателем правления казахстанского клуба Арманом Оспановым.

Ему предлагают контракт до 30 июля с опцией продления еще на год. Задача – находиться в топ-2 чемпионата.

Если стороны договорятся, то «Актобе» выплатит «Крыльям» денежную компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей – это два месячных оклада Адиева.