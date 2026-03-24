Адиев сбежал из «Крыльев Советов» и ведет переговоры с другим клубом

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев близок к уходу с занимаемой должности.
Он самовольно отправился в Астану на переговоры с «Актобе».
Тренер обсуждает детали своего назначения с председателем правления казахстанского клуба Арманом Оспановым.
Ему предлагают контракт до 30 июля с опцией продления еще на год. Задача – находиться в топ-2 чемпионата.
Если стороны договорятся, то «Актобе» выплатит «Крыльям» денежную компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей – это два месячных оклада Адиева.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года.
- Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова