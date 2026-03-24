Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адиев сбежал из «Крыльев Советов» и ведет переговоры с другим клубом

Адиев сбежал из «Крыльев Советов» и ведет переговоры с другим клубом

24 марта, 17:48
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев близок к уходу с занимаемой должности.

Он самовольно отправился в Астану на переговоры с «Актобе».

Тренер обсуждает детали своего назначения с председателем правления казахстанского клуба Арманом Оспановым.

Ему предлагают контракт до 30 июля с опцией продления еще на год. Задача – находиться в топ-2 чемпионата.

Если стороны договорятся, то «Актобе» выплатит «Крыльям» денежную компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей – это два месячных оклада Адиева.

  • Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
  • Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года.
  • Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Крылья Советов Актобе Адиев Магомед
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1774365178
Мышь
Ответить
U+1F596
1774365373
Прям так сбежал.Гы гы Так то он не раб у Крыльев, может свободно с другим клубом договариваться.
Ответить
Император 1
1774365511
Уничтожил игру Крыльев и сбежал, засланный походу)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 