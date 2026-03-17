Стал известен итог переговоров «Спартака» и «Ордабасы» по трансферу Бонгонда

«Спартак» и «Ордабасы» завершили обсуждение возможного перехода Тео Бонгонда в казахстанский клуб.
Стороны вели переговоры об аренде 30-летнего футболиста.
«Клубы не смогли договориться по сумме трансфера Бонгонда, футболист остается в «Спартаке». Мы рассматриваем других кандидатов, а само трансферное окно в Казахстане закрывается через неделю.
В мае, то есть уже ближе к концу сезона в России, мы планируем снова вернуться к переговорам с Тео и его агентом. Насколько нам известно, летом он с высокой вероятностью станет свободным агентом», – сообщил ссоветник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен.
- За вингера заплатили 7,5 млн евро «Кадису» в 2023 году.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле 110 минут без голевых действий.
- У Бонгонда контракт до 30 июня 2026-го с опцией продления.
Источник: Sport24