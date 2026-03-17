  • Стал известен итог переговоров «Спартака» и «Ордабасы» по трансферу Бонгонда

Стал известен итог переговоров «Спартака» и «Ордабасы» по трансферу Бонгонда

17 марта, 00:12
4

«Спартак» и «Ордабасы» завершили обсуждение возможного перехода Тео Бонгонда в казахстанский клуб.

Стороны вели переговоры об аренде 30-летнего футболиста.

«Клубы не смогли договориться по сумме трансфера Бонгонда, футболист остается в «Спартаке». Мы рассматриваем других кандидатов, а само трансферное окно в Казахстане закрывается через неделю.

В мае, то есть уже ближе к концу сезона в России, мы планируем снова вернуться к переговорам с Тео и его агентом. Насколько нам известно, летом он с высокой вероятностью станет свободным агентом», – сообщил ссоветник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен.

  • За вингера заплатили 7,5 млн евро «Кадису» в 2023 году.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле 110 минут без голевых действий.
  • У Бонгонда контракт до 30 июня 2026-го с опцией продления.

Комментарий «Ордабасы» по переговорам с Бонгонда 2
Подробности переговоров Бонгонда и «Ордабасы» 4
У спартаковца Бонгонда появился вариант в соседней стране 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Спартак Ордабасы Бонгонда Тео
Комментарии (4)
ПалкоВводецъ007
1773727497
Попортили Бонгонду, теперь не знают кому за трёшку впарить. Гыгыгы
oyabun
1773737007
Снова забесплатно игрок уйдет? Странная всё таки трансферная политика в Спартаке.
Главные новости
В ЦСКА решили, что делать дальше с отстраненным Мойзесом
21:55
2
ЦСКА жестко наказал не только Мойзеса, но и Рейса: подробности
21:31
1
Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини
21:17
4
Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня
20:59
1
Все пары ближайшего раунда Кубка России
20:52
12
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
20:38
16
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
19:48
5
Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов
19:22
3
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
18:08
8
Все новости
Все новости
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19:59
5
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
18:59
2
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб
18:26
8
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС
17:41
4
В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде
17:24
3
Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»
17:12
Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»
16:50
2
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
11
Глушаков сказал, почему не ездит на метро
16:10
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
15:19
7
Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку
15:08
5
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
14:59
7
Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы
14:11
1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера
13:49
5
Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ
13:42
2
Глушаков высказался о спартаковском духе
12:35
8
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»
11:13
10
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»
10:59
12
Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока
10:53
6
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука
10:23
9
Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»
09:38
20
В «Спартаке» сказали, считают ли «Зенит» главным врагом
08:28
36
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
9
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
3
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
4
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
6
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Все новости
