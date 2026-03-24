Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал информацию, что он самовольно отправился в Астану на переговоры с «Актобе».
«Я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас. Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил.
Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето. Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится.
Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом – только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», – прояснил Адиев.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года. Сообщалось, что тренер может уйти по двум причинам.
- Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова