Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане

Появились финансовые подробности переговоров между главным тренером «Крыльев Советов» Магомедом Адиевым и «Актобе».

48-летнему специалисту обещали утроить зарплату в Казахстане при условии, что он возглавит команду прямо сейчас.

Адиеву предлагали 7 миллионов рублей в месяц. В Самаре он зарабатывает 2,2 миллиона.

Тренер отказался, поскольку дал обещание руководству «Крыльев» доработать до конца сезона-2025/26.

Летом Адиев, вероятно, освободится, но «Актобе» не собирается его ждать.