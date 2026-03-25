Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане

Появились финансовые подробности переговоров между главным тренером «Крыльев Советов» Магомедом Адиевым и «Актобе».
48-летнему специалисту обещали утроить зарплату в Казахстане при условии, что он возглавит команду прямо сейчас.
Адиеву предлагали 7 миллионов рублей в месяц. В Самаре он зарабатывает 2,2 миллиона.
Тренер отказался, поскольку дал обещание руководству «Крыльев» доработать до конца сезона-2025/26.
Летом Адиев, вероятно, освободится, но «Актобе» не собирается его ждать.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года. Сообщалось, что тренер может уйти по двум причинам.
- Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.
Источник: Sport Baza