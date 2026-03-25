  • Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане

Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане

25 марта, 18:49
6

Появились финансовые подробности переговоров между главным тренером «Крыльев Советов» Магомедом Адиевым и «Актобе».

48-летнему специалисту обещали утроить зарплату в Казахстане при условии, что он возглавит команду прямо сейчас.

Адиеву предлагали 7 миллионов рублей в месяц. В Самаре он зарабатывает 2,2 миллиона.

Тренер отказался, поскольку дал обещание руководству «Крыльев» доработать до конца сезона-2025/26.

Летом Адиев, вероятно, освободится, но «Актобе» не собирается его ждать.

  • Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
  • Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года. Сообщалось, что тренер может уйти по двум причинам.
  • Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.

Источник: Sport Baza
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Крылья Советов Актобе Адиев Магомед
Комментарии (6)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774454247
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Сергей Семак, возглавляющий петербургский «Зенит», получает 285 млн рублей в год и является самым высокооплачиваемым главным тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). В топ-5 рейтинга также вошли главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо с доходом 189,9 млн рублей в год, наставник ЦСКА Фабио Челестини (161,4 млн рублей), Станислав Черчесов из «Ахмата» (123,6 млн рублей) и главный тренер действующего чемпиона России «Краснодара» Мурад Мусаев (85,5 млн рублей). Меньше всех в высшем дивизионе России получает тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев — 13,8 млн рублей. ⚽️
...уефан
1774455639
..."Меня царицы соблазняли, но не поддался я!"(с)...
FFR
1774463155
Раз обещают, значит заслуживает.
