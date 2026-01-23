Раскрыта зарплата Нани в Казахстане

Стало известно, сколько «Актобе» готов платить экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Нани.
С португальским вингером согласована зарплата на уровне 70 тысяч долларов в месяц. Срок контракта – один год. Он сможет заработать 840 тысяч долларов.
Нани присоединится к «Актобе», если ему понравится город и проект клуба. Он уже прилетел в Казахстан.
«Если португальца все устроит, то его роль не ограничится одним лишь футбольным полем. Он будет скорее играющим менеджером по международному продвижению клуба», – сообщил источник.
- Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
- В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
- В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова