Раскрыта зарплата Нани в Казахстане

Стало известно, сколько «Актобе» готов платить экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Нани.

С португальским вингером согласована зарплата на уровне 70 тысяч долларов в месяц. Срок контракта – один год. Он сможет заработать 840 тысяч долларов.

Нани присоединится к «Актобе», если ему понравится город и проект клуба. Он уже прилетел в Казахстан.

«Если португальца все устроит, то его роль не ограничится одним лишь футбольным полем. Он будет скорее играющим менеджером по международному продвижению клуба», – сообщил источник.