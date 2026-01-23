Введите ваш ник на сайте
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане

Вчера, 20:37
9

Стало известно, сколько «Актобе» готов платить экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Нани.

С португальским вингером согласована зарплата на уровне 70 тысяч долларов в месяц. Срок контракта – один год. Он сможет заработать 840 тысяч долларов.

Нани присоединится к «Актобе», если ему понравится город и проект клуба. Он уже прилетел в Казахстан.

«Если португальца все устроит, то его роль не ограничится одним лишь футбольным полем. Он будет скорее играющим менеджером по международному продвижению клуба», – сообщил источник.

  • Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
  • В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
  • В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.

В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова 1
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе» 2
Канчельскис оценил переход Нани в клуб из Казахстана 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Казахстан. Премьер-лига Актобе Нани
swot1205
1769190871
не плохо для пенсии
Fju-2
1769190954
Перед покупкой Зенитом Халка, Нани тоже фигурировал в новостях, был так сказать запасным вариантом. Актобе не готов Халку в год 2 ляма платить. а вот на Нани 840 тысяч нашли. 840 - как-то мало, Венделу даже на 2 штрафа не хватит)
Безлимит
1769191005
Нани присоединится к «Актобе», если ему понравится город и проект клуба... Он уже прилетел в Казахстан.----- По ходу его устроила зарплата 70 тысяч долларов в месяц. Осталось только это --если ему город понравится .)))
Безлимит
1769191874
Нани можно понять.Он игрок такого уровня, что все, в том числе и арабы ему много будут платить.Вот он и выбирает где ему выгоднее.
Дырокол
1769201794
Надо писать возраст игрока, а то они позабыли!
  • Читайте нас: 