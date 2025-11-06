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Представлены 10 самых дорогих футболистов Казахстана

6 ноября 2025, 18:42
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Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов.

В топ-10 попали два футболиста РПЛ – Бактиер Зайнутдинов и Нуралы Алип.

  1. Дастан Сатпаев («Кайрат») – 3 млн.
  2. Бактиер Зайнутдинов («Динамо») – 2,8 млн.
  3. Нуралы Алип («Зенит») – 2,5 млн.
  4. Максим Самородов («Ахмат») – 2,5 млн.
  5. Ислам Чесноков («Тобол») – 1,2 млн.
  6. либек Касым («Актобе») – 750 тыс.
  7. Александр Зуев («Тобол») – 700 тыс.
  8. Стас Покатилов («Сабах») – 600 тыс.
  9. Артур Шушеначев («Актобе») – 600 тыс.
  10. Адилбек Жумаханов («Елимай») – 600 тыс.

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Источник: Transfermarkt
Казахстан. Премьер-лига Зенит Динамо Кайрат Зайнутдинов Бахтиер Алип Нуралы Сатпаев Дастан
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Aragon555
1762452074
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