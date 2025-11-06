Представлены 10 самых дорогих футболистов Казахстана

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов.
В топ-10 попали два футболиста РПЛ – Бактиер Зайнутдинов и Нуралы Алип.
- Дастан Сатпаев («Кайрат») – 3 млн.
- Бактиер Зайнутдинов («Динамо») – 2,8 млн.
- Нуралы Алип («Зенит») – 2,5 млн.
- Максим Самородов («Ахмат») – 2,5 млн.
- Ислам Чесноков («Тобол») – 1,2 млн.
- либек Касым («Актобе») – 750 тыс.
- Александр Зуев («Тобол») – 700 тыс.
- Стас Покатилов («Сабах») – 600 тыс.
- Артур Шушеначев («Актобе») – 600 тыс.
- Адилбек Жумаханов («Елимай») – 600 тыс.
Источник: Transfermarkt