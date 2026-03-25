Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил ситуацию с возможным уходом Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».
Главного тренера самарской команды посреди сезона пытается переманить «Актобе», предлагая зарплату в 3,2 раза выше нынешней.
– Магомед Адиев замечен, как я понимаю, в Астане. Улетел в Астану, где обсуждает контракт с «Актобе». О чeм это говорит?
– Ну это говорит о том, что всe, до свидания.
– Вас Юран устраивает [в роли главного тренера «Крыльев Советов»]?
– Ну, в данной ситуации не меня, а «Крылья Советов» [должен устраивать].
– А вас лично? Как эксперта.
– Конечно. Он куда приходил, вот в такие форс-мажорные ситуации, он все эти команды вытаскивал.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года. Сообщалось, что тренер может уйти по двум причинам.
- Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.
