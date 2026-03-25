Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил ситуацию с возможным уходом Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

Главного тренера самарской команды посреди сезона пытается переманить «Актобе», предлагая зарплату в 3,2 раза выше нынешней.

– Магомед Адиев замечен, как я понимаю, в Астане. Улетел в Астану, где обсуждает контракт с «Актобе». О чeм это говорит?

– Ну это говорит о том, что всe, до свидания.

– Вас Юран устраивает [в роли главного тренера «Крыльев Советов»]?

– Ну, в данной ситуации не меня, а «Крылья Советов» [должен устраивать].

– А вас лично? Как эксперта.

– Конечно. Он куда приходил, вот в такие форс-мажорные ситуации, он все эти команды вытаскивал.