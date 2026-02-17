Введите ваш ник на сайте
  • Воспитанник «Спартака», игравший в 4 клубах РПЛ и 5 зарубежных чемпионатах, перешел в клуб из Казахстана

Воспитанник «Спартака», игравший в 4 клубах РПЛ и 5 зарубежных чемпионатах, перешел в клуб из Казахстана

Сегодня, 10:30

«Алтай» представил на своей странице в соцсети новичка – российского вратаря Ивана Коновалова. Соглашение казахстанского клуба с голкипером рассчитано до конца года.

Коновалов – воспитанник «Спартака» и выступал за молодежную команду красно-белых. Он играл в РПЛ за «Рубин», «Урал», «Амкар» и «Балтику», но в основных составах пермяков и калининградцев не выходил на поле в официальных матчах, оставаясь в запасе.

Также Коновалов выступал в чемпионатах Сербии, Беларуси, Шотландии, Казахстана и Азербайджана.

С июля прошлого года 31-летний россиянин был футболистом «Динамо Мн», где провел 16 матчей, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 5 встречах.

Он уже выступал в чемпионате Казахстана в 2023 году за «Тобол», с которым завоевал Кубок страны и провел 8 матчей в квалификации Лиги конференций.

  • «Алтай» станет 15-м клубом в карьере Коновалова. В прошлом году команда стала 3-й в Первой лиге и вышла в казахстанскую Премьер-лигу.
  • В 2014 году вратарь привлекался в молодежную сборную России.

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Трансферы Динамо Мн Алтай Коновалов Иван
