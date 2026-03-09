Карседо высказался о 10 пропущенных голах в 3 матчах перед игрой с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру команды в обороне.

Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.

«Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.

Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

– Почему команда так плохо играет в обороне?

– Согласен, мы должны прибавлять перед игрой с «Зенитом», должны быть компактнее, сильнее, но это будет другая игра, уверен, будем готовы.

– «Спартак» приблизился к первой пятерке. Вы ставили себе задачу стать чемпионом или стать ближе к тройке?

– Такой клуб, как «Спартак», всегда должен нацеливаться на высокие места. У нас большое отставание, но две победы подряд дали возможность приблизиться к лидерам.

У нас хорошая основа, впереди важная игра, которая даст возможность стать еще ближе.