Карседо высказался о 10 пропущенных голах в 3 матчах перед игрой с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру команды в обороне.
- Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
- «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
- Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».
– Почему команда так плохо играет в обороне?
– Согласен, мы должны прибавлять перед игрой с «Зенитом», должны быть компактнее, сильнее, но это будет другая игра, уверен, будем готовы.
– «Спартак» приблизился к первой пятерке. Вы ставили себе задачу стать чемпионом или стать ближе к тройке?
– Такой клуб, как «Спартак», всегда должен нацеливаться на высокие места. У нас большое отставание, но две победы подряд дали возможность приблизиться к лидерам.
У нас хорошая основа, впереди важная игра, которая даст возможность стать еще ближе.
Источник: «Матч ТВ»