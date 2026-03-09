  • Главная
  • Карседо высказался о 10 пропущенных голах в 3 матчах перед игрой с «Зенитом»

Карседо высказался о 10 пропущенных голах в 3 матчах перед игрой с «Зенитом»

9 марта, 23:17
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру команды в обороне.

  • Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
  • «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

– Почему команда так плохо играет в обороне?

– Согласен, мы должны прибавлять перед игрой с «Зенитом», должны быть компактнее, сильнее, но это будет другая игра, уверен, будем готовы.

«Спартак» приблизился к первой пятерке. Вы ставили себе задачу стать чемпионом или стать ближе к тройке?

– Такой клуб, как «Спартак», всегда должен нацеливаться на высокие места. У нас большое отставание, но две победы подряд дали возможность приблизиться к лидерам.

У нас хорошая основа, впереди важная игра, которая даст возможность стать еще ближе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карседо Хуан Карлос
subbotaspartak
1773095411
...У нас большое отставание, но две победы подряд... А с Динамо был не я и команда не моя...
Everest13
1773095820
Что ему еще говорить? Что от с Зенита пропустим не менее , чем с Динамо? Конечно он все видит, все знает, но по эмоциям как будто переживает))), все таки только начал.. . другой вопрос почему вся пятерка не выиграла? Неужели командам сказали , пусть Спартак подтянется)))
