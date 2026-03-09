Нагучев увидел «абсолютно титовский пас» в матче «Спартак» – «Акрон»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев поделился впечатлениями от игры 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном».

Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

Видеообзор матча на «Лукойл Арене» можно посмотреть здесь.

«Матч «Спартак» – «Акрон» напоминает ситуацию, когда ты решил поспать часик днeм, а внезапно проснувшись, пытаешься вспомнить, где ты, что происходит, какой сейчас год.

Барко выдал абсолютно титовский пас!» – написал Нагучев в своем телеграм-канале.