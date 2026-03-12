Владелец «Акрона» назвал дешевыми голы «Спартака»

Учредитель «Акрона» Павел Морозов высказался о гостевом матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).
– Я расстроился. У нас были моменты. Лончар должен был забивать гол, Болдырев мог оформить хет-трик. Были моменты, подходы. На самом деле, пропустили четыре, на мой взгляд, дешевых гола. Где-то были сумбур и неразбериха в своей штрафной. Это необязательные мячи, которые могли бы не пропускать.
– На ваш взгляд, вы смотрелись наравне со «Спартаком»?
– Конечно, уровень нашей команды, может быть, пока ниже, чем у «Спартака». Но в целом ребята очень старались, проявили классную самоотдачу. Жаль, что мы не набираем очки – это расстраивает.
- Голы у «Спартака» забили Пабло Солари на 23-й минуте, Кристофер Ву на 41-й, Кристофер Мартинс на 45+2-й и Маркиньос на 88-й. У «Акрона» отличились Максим Болдырев на 18-й и 62-й минутах и Беншимоль с пенальти на 57-й.
- После 20 туров чемпионата России «Акрон» занимает 11-е место в РПЛ с 21 очком. «Спартак» располагается на 6-й позиции с 35 баллами в активе.
