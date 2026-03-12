Владелец «Акрона» назвал дешевыми голы «Спартака»

12 марта, 15:58
6

Учредитель «Акрона» Павел Морозов высказался о гостевом матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).

– Я расстроился. У нас были моменты. Лончар должен был забивать гол, Болдырев мог оформить хет-трик. Были моменты, подходы. На самом деле, пропустили четыре, на мой взгляд, дешевых гола. Где-то были сумбур и неразбериха в своей штрафной. Это необязательные мячи, которые могли бы не пропускать.

– На ваш взгляд, вы смотрелись наравне со «Спартаком»?

– Конечно, уровень нашей команды, может быть, пока ниже, чем у «Спартака». Но в целом ребята очень старались, проявили классную самоотдачу. Жаль, что мы не набираем очки – это расстраивает.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак
andr45
1773321646
Если Павел Морозов и к тому же учредитель «Акрона», то это не то что надолго, это на всю жизнь)
Ответить
СильныйМозг
1773325256
Дешевые понторезы дристуны, забивают дешёвые голы.
Ответить
subbotaspartak
1773331776
Чем больше, тем дешевле.
Ответить
VVM1964
1773339480
Это трендит человек, чьей команде подарили интригу, назначилв левый пенальти !(...
Ответить
boris63
1773377797
Да Акрону не повезло, четыре и дешёвых Спартак забил. А вот Армейцам Динама четыре дорогущих наколотила, аж дух захватывает.
Ответить
