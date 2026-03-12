Владелец «Акрона» назвал дешевыми голы «Спартака»

Учредитель «Акрона» Павел Морозов высказался о гостевом матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).

– Я расстроился. У нас были моменты. Лончар должен был забивать гол, Болдырев мог оформить хет-трик. Были моменты, подходы. На самом деле, пропустили четыре, на мой взгляд, дешевых гола. Где-то были сумбур и неразбериха в своей штрафной. Это необязательные мячи, которые могли бы не пропускать.

– На ваш взгляд, вы смотрелись наравне со «Спартаком»?

– Конечно, уровень нашей команды, может быть, пока ниже, чем у «Спартака». Но в целом ребята очень старались, проявили классную самоотдачу. Жаль, что мы не набираем очки – это расстраивает.