Соболев русской пословицей описал 100-й гол в карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост по случаю попадания в так называемый «Клуб Григория Федотова».
Свой 100-й гол форвард забил в ворота «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре РПЛ.
«Тише едешь, дальше будешь. Клуб 100», – написал Соболев в своем телеграм-канале.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов» и «Томь».
- Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах.
- За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
- Его статистика в «Зените»: 57 матчей, 14 голов, 5 ассистов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева