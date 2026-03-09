Соболев русской пословицей описал 100-й гол в карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост по случаю попадания в так называемый «Клуб Григория Федотова».

Свой 100-й гол форвард забил в ворота «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

«Тише едешь, дальше будешь. Клуб 100», – написал Соболев в своем телеграм-канале.