Реакция Трампа на ситуацию с женской сборной Ирана

Президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию с возможным возвращением женской сборной Ирана из Австралии в свою страну.
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды после вылета из Кубка Азии, а остальные вскоре должны вернуться на родину.
«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана по футболу в Иран, где их, скорее всего, убьют.
Не делайте этого, господин премьер-министр. Предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, США примут их.
Спасибо за внимание к этому вопросу», – написал Трамп в соцсетях.
- Иран занял последнее место в группе Кубка Азии и вылетел из турнира.
- Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази пригрозил футболисткам за то, что они не исполняли национальный гимн на одном из матчей в Австралии.
Источник: «Бомбардир»