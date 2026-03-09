Реакция Трампа на ситуацию с женской сборной Ирана

Президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию с возможным возвращением женской сборной Ирана из Австралии в свою страну.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды после вылета из Кубка Азии, а остальные вскоре должны вернуться на родину.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана по футболу в Иран, где их, скорее всего, убьют.

Не делайте этого, господин премьер-министр. Предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, США примут их.

Спасибо за внимание к этому вопросу», – написал Трамп в соцсетях.