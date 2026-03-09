Тренер «Акрона» Тедеев высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал комментарии по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».

Красно-белые выиграли на своем поле со счетом 4:3.

Они забили победный гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

Команда из Тольятти уступила в 4 встречах РПЛ подряд – это повторение клубного антирекорда.

Видеообзор матча на «Лукойл Арене» можно посмотреть здесь.

«В первом тайме мы забили гол, получили преимущество, когда правильно все делали. В какой‑то степени забитый мяч нам немного помешал, потому что появлялись моменты, связанные со встречными атаками.

Мы проигрывали подборы, из‑за этого у соперника появлялось пространство, «Спартак» вбегал в зоны довольно агрессивно.

Что касается второго тайма, то мы были лучше. Относительно себя – точно. А многими эпизодами лучше «Спартака», в отличие от которого мы создавали моменты. Достаточно много создали эпизодов, которые могли завершиться взятием ворот.

В большей степени я остался доволен самоотдачей и игрой. Но со «Спартаком», играя на выезде, забить три мяча мало каким командам удастся в принципе.

Поэтому я считаю, что в атаке мы были достаточно хороши, в обороне отдельными эпизодами справлялись, а в каких‑то ситуациях – нет.

Нужно сделать правильные выводы и готовиться к следующему матчу. Нужно в каждой игре ставить задачу побеждать, сегодня мы тоже этого хотели», – сказал Тедеев.