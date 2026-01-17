Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Акроне» приняли важное решение по Дзюбе

Вчера, 22:53
6

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал капитаном команды. Об этом сообщил главный тренер Заур Тедеев.

37-летний футболист получил капитанскую повязку вместо Константина Савичева, ушедшего в «Торпедо».

«Во-первых, надо выразить еще раз огромную благодарность Константину за все то, что он сделал для этой команды. Безумно благодарен за его труд, отношение и хочу просто пожелать ему добра. Пусть у него все сложится так, как он сам этого хочет.

Что касается нового капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном будет Артем Дзюба – в этом нет никакого сомнения.

Он в ряде матчей уже достаточно успешно выводил команду, он – по своему духу лидер, человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов, а это самое главное для капитана», – заявил Тедеев.

  • Дзюба в «Акроне» с сентября 2024 года.
  • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.

Еще по теме:
Дзюба заявил о падении уровня РПЛ 2
Тихонов – о Дзюбе: «Я про идиотов комментарии не даю» 41
Агент Баринова согласился со словами Дзюбы про «Локомотив» 3
Источник: телеграм-канал «Акрона»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1768680243
Даже тренер команды принял когда Зюба его на йух послал, отмахнувшись.Ну чо посмотрим.
Ответить
Интерес
1768680916
Задобрили смутьяна!
Ответить
Дырокол
1768695527
Он в каждой раздевале порядок наведет, и деньги все украдет!
Ответить
Император Бомжей
1768710179
Грамотно подлизали Дзюбе, выдав капитанскую повязку)) Но на самом деле понятно, что в команде то наверное особо и никто не против, что он был кэпом))
Ответить
rash1959
1768720138
Ну теперь и тренер не нужен будет. Новый "акронснский мбапе". Никто ему не указ.
Ответить
Главные новости
Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:55
Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона
20:40
2
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности
20:34
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
20:20
Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом
19:50
2
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
11
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
Все новости
Все новости
«Пока с мячом на вы»: Глушенков рассказал о первых днях на сборах
20:14
1
Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии
19:32
1
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов
18:40
7
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
«Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо
17:47
9
«Должны плакать, что капитан уходит»: Смородская раскритиковала фанатов «Локо»
17:11
2
«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии
16:53
7
«Локомотиву» предложили продать еще одного ведущего футболиста
16:40
Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»
16:27
2
Канчельскис ответил, кто из российских тренеров мог бы возглавить «МЮ»
16:13
8
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Андраде
16:00
2
Агенты Даку оценили, может ли игрок уйти из «Рубина» в Бундеслигу зимой
15:53
Агент Макарова, отстраненного от сборов с «Динамо», высказался о приглашении игрока в «Крылья»
15:43
1
Фото4 игрока «Краснодара» перешли в московский клуб
15:25
ФотоСоболев: «В 2016 Дивея отвозил»
14:59
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» победит в РПЛ: «У них вроде юбилей, да?»
14:47
9
Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги
14:34
1
Даку заинтересовались три клуба Бундеслиги
14:04
4
«Ротор» подписал экс-игрока 6 клубов РПЛ и воспитанника «Зенита»
13:15
1
Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак»
12:48
5
Фото2 форварда из РПЛ опережают Холанда и Мбаппе по важному показателю
12:43
2
Реакция Быстрова на назначения Карседо и Артиги
12:26
6
«Зенит» нацелился на полузащитника «Локомотива»
12:17
1
Смертин – об ультрамарафоне в Якутии: «После финиша выпил коньяка»
11:59
1
«Локомотив» не станет покупать игрока «Ростова»
11:39
1
Семак может отказаться от подисания экс-игрока сборной Бразилии
11:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 