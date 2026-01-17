В «Акроне» приняли важное решение по Дзюбе

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал капитаном команды. Об этом сообщил главный тренер Заур Тедеев.

37-летний футболист получил капитанскую повязку вместо Константина Савичева, ушедшего в «Торпедо».

«Во-первых, надо выразить еще раз огромную благодарность Константину за все то, что он сделал для этой команды. Безумно благодарен за его труд, отношение и хочу просто пожелать ему добра. Пусть у него все сложится так, как он сам этого хочет.

Что касается нового капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном будет Артем Дзюба – в этом нет никакого сомнения.

Он в ряде матчей уже достаточно успешно выводил команду, он – по своему духу лидер, человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов, а это самое главное для капитана», – заявил Тедеев.