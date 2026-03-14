Мор определил, когда закончится кризис ЦСКА

Эдуард Мор связал серию поражений ЦСКА в Мир РПЛ с состоянием полей весной. Он дал понять, что кризис красно-синих закончится с улучшением качества полей.

Эдуард Мор, бывший защитник «Спартака», в эфире «Матч ТВ» объяснил, почему ЦСКА проиграл три последних матча в чемпионате России.

Мор заявил, что команде особенно важны хорошие поля, потому что у ЦСКА быстрые и техничные игроки, которым сложнее проявлять качества на весенних покрытиях, а также потому, что в это время сезона чаще решающую роль играет физическая мощь.

«ЦСКА больше, чем кому‑либо иному в РПЛ, нужны хорошие футбольные поля. У них быстрые легкие футболисты, техничный футбол. На весенних полях им тяжело. Кроме того, весной очень большую роль играет физическая мощь, а по габаритам армейцы едва ли хоть кого‑то превосходят.

Я думаю, что ЦСКА находится в хорошей форме, несмотря на поражения. В нормальную погоду на хороших полях футбольные качества армейцев выйдут на первый план», – заявил Мор.