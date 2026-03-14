Мор определил, когда закончится кризис ЦСКА

14 марта, 09:29
1

Эдуард Мор связал серию поражений ЦСКА в Мир РПЛ с состоянием полей весной. Он дал понять, что кризис красно-синих закончится с улучшением качества полей.

Эдуард Мор, бывший защитник «Спартака», в эфире «Матч ТВ» объяснил, почему ЦСКА проиграл три последних матча в чемпионате России.

Мор заявил, что команде особенно важны хорошие поля, потому что у ЦСКА быстрые и техничные игроки, которым сложнее проявлять качества на весенних покрытиях, а также потому, что в это время сезона чаще решающую роль играет физическая мощь.

«ЦСКА больше, чем кому‑либо иному в РПЛ, нужны хорошие футбольные поля. У них быстрые легкие футболисты, техничный футбол. На весенних полях им тяжело. Кроме того, весной очень большую роль играет физическая мощь, а по габаритам армейцы едва ли хоть кого‑то превосходят.

Я думаю, что ЦСКА находится в хорошей форме, несмотря на поражения. В нормальную погоду на хороших полях футбольные качества армейцев выйдут на первый план», – заявил Мор.

  • В 21-м туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с «Балтикой».
  • Матч пройдет в субботу и начнется в 20:30 по московскому времени.
  • ЦСКА набрал 36 очков и идет четвертым в таблице, «Балтика» имеет столько же очков и уступает армейцам по дополнительным показателям.

Еще по теме:
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака» 2
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА 8
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (1)
SLADE2019
1773477525
Выносите этих выскочек и возвращайтесь в борьбу.
Ответить
Главные новости
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
2
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
