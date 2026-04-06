Раскрыта сумма выплат агентам российскими клубами

В 2025 году российские клубы перечислили агентам свыше 5,3 миллиарда рублей.

Это почти на 22%, чем в 2024-м, когда этот показатель составил 4,2 миллиарда рублей.

«Рост доходов футбольных агентов со стороны российских клубов сопоставим с ростом ведущих экономик мира. Особенно резкий скачок в росте этих сумм произошел в 2018 году, когда они перевалили за 1 миллиард рублей. С тех пор идет активный рост. Снижение произошло только в 2022-м на 5% и в 2024 году на 1%», – сказал бывший председатель комиссии РФС по агентской деятельности Валерий Кучуркин.

В остальном, отмечает он, динамика только положительная. В 2018–2025 годах клубы потратили порядка 27 миллиардов рублей.