Карседо сказал, стал ли матч с «Локомотивом» лучшим для «Спартака» в этом году

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сказал, что не стоит считать матч 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) лучшим для красно‑белых за время его работы с командой.

– Можно ли сказать, что матч с «Локомотивом» – лучший для «Спартака» при вас?

– Не думаю, что это была наша лучшая игра при мне. Недоволен тем, как мы действовали в первом тайме. Поэтому не могу назвать лучшим. Во втором тайме – да, смогли переломить. Было два‑три момента и в первом тайме, но в целом не могу сказать, что мы были на высоте по игре.

– Не стоит ли вернуть Угальде в основной состав?

– У нас есть три прекрасных нападающих. И в зависимости от конкретного матча мы и делаем выбор. Сегодня выбор пал на Ливая. Гарсия провел отличный матч в Оренбурге, забил за сборную… Будем смотреть в зависимости от соперника. Главное, что эта опция и этот выбор у нас есть.