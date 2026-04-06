Карседо сказал, стал ли матч с «Локомотивом» лучшим для «Спартака» в этом году

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сказал, что не стоит считать матч 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) лучшим для красно‑белых за время его работы с командой.
– Можно ли сказать, что матч с «Локомотивом» – лучший для «Спартака» при вас?
– Не думаю, что это была наша лучшая игра при мне. Недоволен тем, как мы действовали в первом тайме. Поэтому не могу назвать лучшим. Во втором тайме – да, смогли переломить. Было два‑три момента и в первом тайме, но в целом не могу сказать, что мы были на высоте по игре.
– Не стоит ли вернуть Угальде в основной состав?
– У нас есть три прекрасных нападающих. И в зависимости от конкретного матча мы и делаем выбор. Сегодня выбор пал на Ливая. Гарсия провел отличный матч в Оренбурге, забил за сборную… Будем смотреть в зависимости от соперника. Главное, что эта опция и этот выбор у нас есть.
- Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января.
- Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.
- На 73‑й минуте у красно-зеленых удалили защитника Евгения Морозова, получившего второе предупреждение.