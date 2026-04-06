  • Экс-арбитр ФИФА разобрал судейство в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Экс-арбитр ФИФА разобрал судейство в дерби «Спартак» – «Локомотив»

6 апреля, 14:27
24

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров проанализировал работу судейской бригады во главе с Иналом Танашевым в матче 23-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом».

  • Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.
  • Они отыгрались благодаря пенальти.
  • На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».

«Первый тайм оставлю, несмотря не некоторые ошибки. Во втором тайме уже было самое интересное.

Первый спорный момент – это удар по воротам, когда мяч угодил в руку. Это не прямая красная карточка, но однозначно жeлтая. Это рука, игрок делает движение к мячу и получает выгоду. Это пенальти и жeлтая карточка. Но карточка была бы второй, потому что Морозов уже ранее получил первую.

Второй для меня спорный момент. Он показательный, который говорит о молодом возрасте Танашева. Мне кажется, он провeл ещe недостаточно матчей для работы на такой игре.

Момент с удалением Морозова. У арбитра не хватило выдержки и опыта дать продолжить атаку, потому что там было бы взятие ворот «Локомотива». Нужно было взять паузу, сделать принцип преимущества. Если бы «Спартак» забил, то гол надо было засчитывать, а если бы не забили, то уже потом показать жeлтую футболисту «Локомотива». Это неопытность, но это не значит, что это плохой судья.

Были ещe по мелочи спорные моменты, но ещe есть третий ключевой эпизод. Должен был быть пенальти в ворота «Спартака» после удара по лицу игрока «Локомотива». В моменте, когда защитник спартаковцев выиграл верховой мяч, но его рука резко пошла в сторону, находилась не в естественном положении. Не аргумент, что он не видел соперника. Нужно было назначать 11-метровый удар.

Танашев поплыл во втором тайме. Он ещe молодой, всe впереди», – заявил Захаров.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Танашев Инал Захаров Игорь
Пригожин Женя
1775475246
Бомбардир, уже не первый раз замечаю у вас в составе сочи какого то старого украинца по имени александр коваленко, вы перепутали с русским коваленко из зенита.. исправьте!
Ответить
Император 1
1775475945
А то, что рука не оттянута от тела ничего?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775477566
В общем судья выжал все что мог в пользу убогих. То есть в пользу антинародных. Гыгыгы
Ответить
Persona_non_Grata
1775480367
Семеныч, отзовись !!!)
Ответить
Semenycch
1775480670
"В моменте, когда защитник спартаковцев выиграл верховой мяч, но его рука резко пошла в сторону, находилась не в естественном положении. Не аргумент, что он не видел соперника. Нужно было назначать 11-метровый удар." Опять судейство в пользу парнокопытной команды! При нормальном судействе парнокопытное стадо в лучшем случае сыграло бы в ничью!
Ответить
Дубина
1775481802
О как вши запели! Значит когда сами падают ставят им пенальти с Мх.то все нормально когда у Балтики забирают чистый гол а им рисуют свои газпромовские линии на ВАР тоже годится когда играя со Спартаком не удаляют цыгана и соболя то все нормально??? забыл я! Они всегда такие правильные как белоснежки.хотя почему как! если играли в сарафанах на 8 марта! У газпрома свои правила - как им нужно так и будет! ЗПРФ....
Ответить
партизан84
1775484875
я не спец в правилах, но такие трактовки не создают прецеденты? какой смысл бороться за мяч, выбирать позиции если можно тупо сзади из слепой зоны прыгать, нарываться на локти и получать пенальти?
Ответить
mahan
1775552924
Соглашусь, что этот момент для пенальти. Но почему никто не пишет, что до возникновения этого момента, у Локомотива должны быть с поля удалены 3 игрока по правилам футбола (тот же Комличенко не получил второю желтую карточку за явный удар локтем Литвинова) и судья не дал провести 2 опаснейшие атаки Спартака, дал свисток в пользу тех кто нарушал правила. Так если бы судья действовал по всем правилам футбола, был бы этот момент ? Об этом все молчат.
Ответить
