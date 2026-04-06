Экс-арбитр ФИФА разобрал судейство в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров проанализировал работу судейской бригады во главе с Иналом Танашевым в матче 23-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом».

Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.

Они отыгрались благодаря пенальти.

На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».

«Первый тайм оставлю, несмотря не некоторые ошибки. Во втором тайме уже было самое интересное.

Первый спорный момент – это удар по воротам, когда мяч угодил в руку. Это не прямая красная карточка, но однозначно жeлтая. Это рука, игрок делает движение к мячу и получает выгоду. Это пенальти и жeлтая карточка. Но карточка была бы второй, потому что Морозов уже ранее получил первую.

Второй для меня спорный момент. Он показательный, который говорит о молодом возрасте Танашева. Мне кажется, он провeл ещe недостаточно матчей для работы на такой игре.

Момент с удалением Морозова. У арбитра не хватило выдержки и опыта дать продолжить атаку, потому что там было бы взятие ворот «Локомотива». Нужно было взять паузу, сделать принцип преимущества. Если бы «Спартак» забил, то гол надо было засчитывать, а если бы не забили, то уже потом показать жeлтую футболисту «Локомотива». Это неопытность, но это не значит, что это плохой судья.

Были ещe по мелочи спорные моменты, но ещe есть третий ключевой эпизод. Должен был быть пенальти в ворота «Спартака» после удара по лицу игрока «Локомотива». В моменте, когда защитник спартаковцев выиграл верховой мяч, но его рука резко пошла в сторону, находилась не в естественном положении. Не аргумент, что он не видел соперника. Нужно было назначать 11-метровый удар.

Танашев поплыл во втором тайме. Он ещe молодой, всe впереди», – заявил Захаров.