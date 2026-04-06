В «Спартаке» объяснили выплату более 1 миллиарда агентам

6 апреля, 10:53
16

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о сумме агентских выплат, сделанных клубом.

В прошлом году она составила 1,1 миллиарда рублей. Больше заплатил только ЦСКА – более 1,4 миллиарда.

«Не шокирован этой суммой – мы стараемся минимизировать издержки. Конечно, миллиард рублей – это большая сумма. Да, мы стоим на втором месте в этой таблице. Но, если вникать в контекст, если смотреть, за что, за каких игроков, каким образом эти суммы платили, то у меня вопросов нет. Дальше будем стараться оптимизировать затраты», – сказал Некрасов.

  • Он занимает свой пост в «Спартаке» с октября 2025 года.
  • В 2024 году красно-белые лидировали по выплатам, заплатив агентам 1,072 миллиарда рублей.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
vvv123
1775464170
Не жирно ли занюханным командам с 5-6 места такое бабло платить? Явно отмывка бабла их руководством!
Прокс
1775464377
Бабки на ветер!!!! Антинародные!!!
рылы
1775464872
вы не на втором - вы на первом месте! у коней цифра нарисована, потому что они из-за санкций проворачивают трансферы через самовыкуп игроков и якобы огромные агентские, хотя на самом деле это деньги за трансфер. вот такая у них схема. думаю, кони вообще месте на четвёртом-пятом по выплатам агентам.
Цугундeр
1775465008
" Но, если вникать в контекст, если смотреть, за что, за каких игроков, каким образом эти суммы платили, то у меня вопросов нет." Если посмотреть вооружённым взглядом. То можно увидеть две, три.., а лучше пять звёздочек.) Есть ли жизнь в Спартаке, нет ли жизни в спартаке.. Это науке пока неизвестно..))
Литейный 4 (returned)
1775465585
Антинародные это прачечная по отмыву агентского бабла. Пора расформировать этот криминал. Гыгыгы
Вжыхъ
1775468037
Основной бизнес, в футбол особо некогда играть...
evgevg13
1775468640
И так в каждой команде... (одно слово РКПЛ- росс. купи-продажная лига)
Интерес
1775469322
Надеюсь, откаты в фонд ЦСКА и "СПартака" тоже входят в эти суммы.Хоть наши руководители подлецы, но НАШИ.
Умнюша
1775476058
Рылы швыряются миллиардами и называют это никчемными суммами!!! Стыдно за мазутную свинарню, срам тарасовке!!!!!
Vitaga
1775482018
вероятно там большие откаты. агенты делятся с админ составом. в принципе так построен весь бизнес у нас.
