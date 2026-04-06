В «Спартаке» объяснили выплату более 1 миллиарда агентам

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о сумме агентских выплат, сделанных клубом.
В прошлом году она составила 1,1 миллиарда рублей. Больше заплатил только ЦСКА – более 1,4 миллиарда.
«Не шокирован этой суммой – мы стараемся минимизировать издержки. Конечно, миллиард рублей – это большая сумма. Да, мы стоим на втором месте в этой таблице. Но, если вникать в контекст, если смотреть, за что, за каких игроков, каким образом эти суммы платили, то у меня вопросов нет. Дальше будем стараться оптимизировать затраты», – сказал Некрасов.
- Он занимает свой пост в «Спартаке» с октября 2025 года.
- В 2024 году красно-белые лидировали по выплатам, заплатив агентам 1,072 миллиарда рублей.
Источник: «Известия»