В «Спартаке» объяснили выплату более 1 миллиарда агентам

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о сумме агентских выплат, сделанных клубом.

В прошлом году она составила 1,1 миллиарда рублей. Больше заплатил только ЦСКА – более 1,4 миллиарда.

«Не шокирован этой суммой – мы стараемся минимизировать издержки. Конечно, миллиард рублей – это большая сумма. Да, мы стоим на втором месте в этой таблице. Но, если вникать в контекст, если смотреть, за что, за каких игроков, каким образом эти суммы платили, то у меня вопросов нет. Дальше будем стараться оптимизировать затраты», – сказал Некрасов.