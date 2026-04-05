Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче «Спартак» – «Локомотив». Он отметил эпизод с удалением защитника гостей Евгения Морозова и срыв атаки красно-белых.
«Здесь Танашеву не хватило опыта. По букве закона вопросов нет – предъявить, что он неправильно поступил, нельзя. Но можно было дать принцип преимущества. Тогда можно было бы даже зажевать вторую жeлтую. Но Танашев посчитал, что это явная карточка. А раз она вторая, то действительно надо было остановить игру и удалить.
Но будь арбитр поопытнее, он бы взял паузу и посмотрел, чем закончилась атака. Умяров там выходил один на один. Но, опять же, явной претензии здесь Танашеву не предъявить. В любом случае опыт ещe придeт», – сказал Федотов.
- «Спартак» победил «Локо» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1.
- Голы забили Эсекьель Барко и Пабло Солари. У «Локо» отличился Сесар Монтес.
- «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице с 41 очком, «Локо» занимает третью строчку (44 очка).
