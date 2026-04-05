Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Локомотив»

5 апреля, 23:22
15

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче «Спартак»«Локомотив». Он отметил эпизод с удалением защитника гостей Евгения Морозова и срыв атаки красно-белых.

«Здесь Танашеву не хватило опыта. По букве закона вопросов нет – предъявить, что он неправильно поступил, нельзя. Но можно было дать принцип преимущества. Тогда можно было бы даже зажевать вторую жeлтую. Но Танашев посчитал, что это явная карточка. А раз она вторая, то действительно надо было остановить игру и удалить.

Но будь арбитр поопытнее, он бы взял паузу и посмотрел, чем закончилась атака. Умяров там выходил один на один. Но, опять же, явной претензии здесь Танашеву не предъявить. В любом случае опыт ещe придeт», – сказал Федотов.

  • «Спартак» победил «Локо» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1.
  • Голы забили Эсекьель Барко и Пабло Солари. У «Локо» отличился Сесар Монтес.
  • «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице с 41 очком, «Локо» занимает третью строчку (44 очка).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Федотов Игорь
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1775433085
Не знаю будет ли Локомотив подавать в ЭСК на эпизод ударом локтем в лицо в штрафной Спартака, но если не будет, то надо это сделать Зениту! Пусть ЭСК повертится "ужом на сковородке" объясняя почему момент Соболев-Умяров это по их мнению КК, а здесь даже не фол!!! Моменты полностью идентичные! Судейство в нашей стране по прежнему про парнокопытное!
Ответить
Strig
1775449281
понаберут по объявлению... судейство на два балла... хамличенко надо удалять чтобы закрыл рот после первого горчичника... и дабы другим неповадно было!
Ответить
subbotaspartak
1775453539
Остановить Умярова на выходе один на один, спасти от гола, отмазавшись карточкой. Какой тут опыт нужен...
Ответить
zigbert
1775456857
Если уж нет претензий к Танашеву то какие тут могут быть разговоры.
Ответить
WE ARE FOR PETER
1775458557
Странно что Танашев набирается опыта в матчах спама)) нет ?)
Ответить
vvv123
1775461469
Правили игры - есть правила игры. Нарушил - вали отдыхай!
Ответить
Вжыхъ
1775468189
И не скажешь, что кому-то пытался помочь...
Ответить
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 