Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче «Спартак» – «Локомотив». Он отметил эпизод с удалением защитника гостей Евгения Морозова и срыв атаки красно-белых.

«Здесь Танашеву не хватило опыта. По букве закона вопросов нет – предъявить, что он неправильно поступил, нельзя. Но можно было дать принцип преимущества. Тогда можно было бы даже зажевать вторую жeлтую. Но Танашев посчитал, что это явная карточка. А раз она вторая, то действительно надо было остановить игру и удалить.

Но будь арбитр поопытнее, он бы взял паузу и посмотрел, чем закончилась атака. Умяров там выходил один на один. Но, опять же, явной претензии здесь Танашеву не предъявить. В любом случае опыт ещe придeт», – сказал Федотов.