Зобнин сказал, за счет чего «Спартак» обыграл «Локо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Локомотивом».
– Благодаря чему удалось перевернуть игру?
– Включились. В первом тайме не хватало скоростей, проигрывали где‑то на доли секунды. В перерыве внесли корректировки. Понимали, что нужно повышать скорость, и за счет характера победили.
- «Спартак» победил «Локо» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1. Голы забили Эсекьель Барко и Пабло Солари.
- Команда с 72-й минуте играла в большинстве.
- Красно-белые набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.
Источник: «Матч ТВ»