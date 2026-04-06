Галактионов высказался об удалении Морозова со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал удаление Евгения Морозова со «Спартаком».

Морозов получил первое предупреждение на 58-й минуте, заработав пенальти.

Вторую желтую карточку он получил на 72-й минуте.

«Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в 23-м туре РПЛ.

– Не возникло ли мысли после пенальти сразу заменить Евгения Морозова? Может, такое решение готовилось, но не успели?

– Здесь очень важный момент: какая позиция на поле у игрока. Входить в такой стрессовый матч на достаточно важной позиции центрального защитника сложно. Надеялись, что Женя будет более аккуратен в единоборствах. Опыт позволяет ему. Но, к сожалению, он сыграл неаккуратно, получил второе предупреждение. Если так анализировать, то и Морозов, и Фассон, и Воробьeв уже «висели» на карточках. Такое большое количество замен могло разрушить структуру игры.