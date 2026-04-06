Семин объяснил прогресс Соболева в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин объяснил прогресс нападающего Александра Соболева в «Зените» в весенней части сезона.

«Наверное, Соболев понял. Также у него большое старание в матчах, где он забивает. Соболев понял, что только голы ему дадут большее количество матчей, потому что в других компонентах он уступает конкуренцию», – сказал Сeмин.