Семин объяснил прогресс Соболева в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин объяснил прогресс нападающего Александра Соболева в «Зените» в весенней части сезона.
«Наверное, Соболев понял. Также у него большое старание в матчах, где он забивает. Соболев понял, что только голы ему дадут большее количество матчей, потому что в других компонентах он уступает конкуренцию», – сказал Сeмин.
- В этом году 29-летний Соболев провел за «Зенит» 7 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- Форвард перешел в петербургский клуб 30 августа 2024 года.
