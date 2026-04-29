«Пари НН» объявил о назначении нового тренера

Вадим Гаранин назначен главным тренером «Пари НН» на финальную часть сезона-2025/26.

«Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом».

Мы приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении клуба.

До перехода в «Пари НН» он возглавлял Lit Energy из Медиалиги.