«Пари НН» объявил о назначении нового тренера

Вадим Гаранин назначен главным тренером «Пари НН» на финальную часть сезона-2025/26.
«Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом».
Мы приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении клуба.
До перехода в «Пари НН» он возглавлял Lit Energy из Медиалиги.
- 55-летний специалист ранее возглавлял «Сочи» в РПЛ, но числился старшим тренером, так как не имел тренерской лицензии. В Первой лиге он возглавлял «Черноморец» и «Енисей».
- Ранее с поста главного тренера «Пари НН» был уволен Алексей Шпилевский.
- Команда занимает 15-е место в РПЛ с 22 очками после 27 туров.
