«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»

«Спартак» следит за вратарем «Штурма» Даниилом Худяковым.
Выпускник академии «Локомотива» в воскресенье провел первый матч в сезоне в чемпионате австрийской Бундеслиги – в гостях с венским «Рапидом» (2:0).
«Спартак» устраивает нынешняя пара голкиперов Александр Максименко – Илья Помазун, но на всякий случай красно-белые рассматривают вариант с подписанием россиянина из «Штурма».
- 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 4 матча, пропустил 6 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.
- Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
- Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Худякова в 700 тысяч евро.
- «Штурм» лидирует в Бундеслиге. В чемпионском раунде у команды на счету 26 очков. Она опережает «Ред Булл Зальцбург» на 4 очка.