«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»

«Спартак» следит за вратарем «Штурма» Даниилом Худяковым.

Выпускник академии «Локомотива» в воскресенье провел первый матч в сезоне в чемпионате австрийской Бундеслиги – в гостях с венским «Рапидом» (2:0).

«Спартак» устраивает нынешняя пара голкиперов Александр Максименко – Илья Помазун, но на всякий случай красно-белые рассматривают вариант с подписанием россиянина из «Штурма».