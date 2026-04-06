«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»

6 апреля, 10:28
27

«Спартак» следит за вратарем «Штурма» Даниилом Худяковым.

Выпускник академии «Локомотива» в воскресенье провел первый матч в сезоне в чемпионате австрийской Бундеслиги – в гостях с венским «Рапидом» (2:0).

«Спартак» устраивает нынешняя пара голкиперов Александр Максименко – Илья Помазун, но на всякий случай красно-белые рассматривают вариант с подписанием россиянина из «Штурма».

  • 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 4 матча, пропустил 6 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.
  • Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
  • Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Худякова в 700 тысяч евро.
  • «Штурм» лидирует в Бундеслиге. В чемпионском раунде у команды на счету 26 очков. Она опережает «Ред Булл Зальцбург» на 4 очка.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Штурм Спартак Худяков Даниил
Император Бомжей
1775461973
Честно сказать, он мертвый)) Брать не стоит Спартаку, а также возвращать в Локо
АК 68
1775462804
Да ладно, это вбросы агентов, он в Локо был никакой, в молодёжке косячил, затем его австрийцам втюхали, где он сидит на лавке, теперь и там не нужен и агенты засуетились, куда бы его пристроить.
Anton1969
1775463337
Эту мартышку с ворот Спартака надо давно гнать ссаными тряпками!!! И Худяков не нужен!!!
Литейный 4 (returned)
1775465653
Шаурму им рот! Гыгыгы
zigbert
1775466411
В Локомотиве подавал большие надежды. Трудно сказать почему они избавились от него.
Oldtrafford83
1775539300
Надо брать, а то Максименка сильно расслаблен!!!
