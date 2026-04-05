В «Локомотиве» высказались после поражения от «Спартака»

В «Локомотиве» довольны игрой команды в матче со «Спартаком». Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.
- «Локо» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в 23-м туре РПЛ.
- Команда выигрывала 1:0, но затем пропустила гол с пенальти.
- На 72-й минуте защитник железнодорожников Евгений Морозов получил красную карточку.
– Как вам матч?
– Я доволен командой сегодня.
– Что скажете по пенальти?
– Пусть специалисты разбираются
– «Локомотив» в чемпионской гонке?
– Конечно.
Источник: «Матч ТВ»