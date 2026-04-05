В «Локомотиве» высказались после поражения от «Спартака»

В «Локомотиве» довольны игрой команды в матче со «Спартаком». Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Локо» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в 23-м туре РПЛ.

Команда выигрывала 1:0, но затем пропустила гол с пенальти.

На 72-й минуте защитник железнодорожников Евгений Морозов получил красную карточку.

– Как вам матч?

– Я доволен командой сегодня.

– Что скажете по пенальти?

– Пусть специалисты разбираются

– «Локомотив» в чемпионской гонке?

– Конечно.