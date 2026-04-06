Дзюба – о судействе матчей «Акрона»: «Не надо нас убивать»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об отмененном голе, который он забил в домашнем матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

Форвард забил в компенсированное ко второму тайму, однако главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

Ранее судьи отменяли голы Дзюбы в ворота «Ахмата» и «Оренбурга» из‑за положения вне игры.

– У тебя отменяют третий гол за весну. В этом есть закономерность?

– Давайте честно: с «Ахматом» был офсайд. С «Оренбургом» не было офсайда, а с ЦСКА не было фола. Нам никто не помогает, хорошо, – нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать. Это самое обидное. Просто судите нас нормально. Но повторю, что к этому судье я отношусь с уважением.