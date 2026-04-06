Дзюба – о судействе матчей «Акрона»: «Не надо нас убивать»

6 апреля, 09:23
5

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об отмененном голе, который он забил в домашнем матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

  • Форвард забил в компенсированное ко второму тайму, однако главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на вратаре армейцев Игоре Акинфееве.
  • Ранее судьи отменяли голы Дзюбы в ворота «Ахмата» и «Оренбурга» из‑за положения вне игры.

– У тебя отменяют третий гол за весну. В этом есть закономерность?

– Давайте честно: с «Ахматом» был офсайд. С «Оренбургом» не было офсайда, а с ЦСКА не было фола. Нам никто не помогает, хорошо, – нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать. Это самое обидное. Просто судите нас нормально. Но повторю, что к этому судье я отношусь с уважением.

  • В игре с «Акроном» Дзюба забил с пенальти на 60-й минуте, а у ЦСКА отличились Лусиано Гонду на 4-й и Данил Круговой на 84-й.
  • Тольяттинцы набрали 1 очко в последних 7 матчах в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Дзюба Артем Москалев Владимир
Комментарии (5)
aldo conte
1775460265
Эка новость. Было, есть и будет - в спорных эпизодах всегда судьи принимают решение в пользу сильных. Таких примеров масса. Если когда-либо ЦСКА вернётся в еврокубки, и будет играть с топовым европейским клубом, он получит обратку. Впрочем, ЦСКА уже с этим сталкивался осенью 1991 г. в Кубке УЕФА, когда у армейцев нагло не засчитали второй гол в ворота "Ромы" и они несмотря на победу 1:0 вылетели из Кубка, т.к. дома проиграли 1:2. Так что, болельщики ЦСКА, готовьтесь, вы своё получили.
vvv123
1775461737
Позор судьям, особенно ВАР. Чистый гол отменили!
Alexander.saf
1775467078
Убивают весь Российский футбол
18+
