Быстров: «Спартак» и «Локомотив» попрощались с борьбой за первое место»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

– Что понравилось в этой игре?

– Что обе команды играли на победу.

– Почему у «Спартака» получилось два разных тайма?

– Потому что «Локомотив», видимо, решил, что дело сделано. В принципе, в таком матче надо добивать соперника, нужно было второй забивать – и все.

– «Локомотив» этим поражением прощается с гонкой за первое и второе место?

– Наверное, и «Спартак», и «Локомотив» уже попрощались с борьбой за первое место.

– Вам не показалось странным, что судья не удалил игрока «Локомотива» за игру рукой?

– Странное решение. Если он ставит пенальти в этой ситуации, он обязан показывать желтую карточку, а то и красную.

– Как бы вы оценили судейство в этом матче?

– В принципе, судья никому не помог. Этого, наверное, уже достаточно. Я считаю, что в нашем чемпионате, учитывая, как судят в последних турах, этого достаточно.

Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.

На 73‑й минуте у красно-зеленых удалили защитника Евгения Морозова, получившего второе предупреждение.

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает 6– место, набрав 41 очко. «Локомотив» остался на 3-м месте, имея в своем активе 44 балла. У лидирующего «Краснодара» 52 очка.