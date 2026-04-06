  • Быстров: «Спартак» и «Локомотив» попрощались с борьбой за первое место»

Быстров: «Спартак» и «Локомотив» попрощались с борьбой за первое место»

6 апреля, 10:40
7

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

– Что понравилось в этой игре?

– Что обе команды играли на победу.

– Почему у «Спартака» получилось два разных тайма?

– Потому что «Локомотив», видимо, решил, что дело сделано. В принципе, в таком матче надо добивать соперника, нужно было второй забивать – и все.

– «Локомотив» этим поражением прощается с гонкой за первое и второе место?

– Наверное, и «Спартак», и «Локомотив» уже попрощались с борьбой за первое место.

– Вам не показалось странным, что судья не удалил игрока «Локомотива» за игру рукой?

– Странное решение. Если он ставит пенальти в этой ситуации, он обязан показывать желтую карточку, а то и красную.

– Как бы вы оценили судейство в этом матче?

– В принципе, судья никому не помог. Этого, наверное, уже достаточно. Я считаю, что в нашем чемпионате, учитывая, как судят в последних турах, этого достаточно.

  • Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.
  • На 73‑й минуте у красно-зеленых удалили защитника Евгения Морозова, получившего второе предупреждение.

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает 6– место, набрав 41 очко. «Локомотив» остался на 3-м месте, имея в своем активе 44 балла. У лидирующего «Краснодара» 52 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Быстров Владимир
Литейный 4 (returned)
1775465419
Ну спартак уже более двух десятков лет мимо пятерки. Их номер шесть по жизни. гыгыгы
Ответить
Вжыхъ
1775467997
А Спартак претендовал? Локо, да, похоже выбыл, а Спартак в этой борьбе и не участвовал.
Ответить
Persona_non_Grata
1775468571
Спартак в этом сезоне уже давно не претендент, а шансы Локо тоже были весьма не велики, но сейчас они конечно просто нулевые !...
Ответить
Интерес
1775469220
"Спартак" давно распрощался, и потянул на дно "Локо". Так что теперь двойка борется за титул, четвёрка-за бронзу и шестёрка-за вылет.Остальные сидят в безопасности,но могут кому-то нагадить.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1775470479
имбецил володька открыл весенний секрет Полишинеля... недоорел по сравнению с ним - адекватный и не маразматичный...
Ответить
Shtthfckup
1775485476
С такой игрой можно было даже и не мечтать. Самая большая интрига - кто займет 3 место и кто вылетит вместе с Сочи и Пари НН. У мяса на 3 место есть шанс, кстати. Что-то мне подсказывает, что чемпионом станет Зенит и при этом уберут Семака.
Ответить
