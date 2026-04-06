«Рубин» приобрел 18-летнего форварда из Беларуси

«Рубин» выкупил у «Минска» центрального нападающего Прохора Струка.

Клуб РПЛ оформил трансфер с целью использовать форварда в дубле и молодeжной команде. За 18-летнего игрока казанцы заплатили 7 тысяч долларов.

Официально клубы пока не сообщали о трансфере.

Струк – воспитанник ФК «Минск». За основную команду он провел 2 матча.