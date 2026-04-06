«Рубин» приобрел 18-летнего форварда из Беларуси

«Рубин» выкупил у «Минска» центрального нападающего Прохора Струка.
Клуб РПЛ оформил трансфер с целью использовать форварда в дубле и молодeжной команде. За 18-летнего игрока казанцы заплатили 7 тысяч долларов.
Официально клубы пока не сообщали о трансфере.
Струк – воспитанник ФК «Минск». За основную команду он провел 2 матча.
- Во второй команде «Минска» и АБФФ U-17 Струк сыграл в 25 встречах в Первой лиге Беларуси, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 тысяч евро.
- Струк провел 17 матчей за юношеские сборныые Беларуси разных возрастов, забил 3 гола.
Источник: Legalbet