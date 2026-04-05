  • Губерниев сказал, кто играл лучше в матче «Спартак» – «Локомотив»

Губерниев сказал, кто играл лучше в матче «Спартак» – «Локомотив»

5 апреля, 22:34
12

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги матча «Спартак» – «Локомотив».

– «Спартак» играл лучше, и аргентинцы молодцы. В первом тайме у «Локомотива» не очень получалась игра, плюс ко всему много грубили, но они воспользовались неразберихой «Спартака» при розыгрыше стандарта. Потому что «Спартак» до сих пор не знает, что делать с такими моментами. Забили, но моментов не создавали. А дальше «Спартак» перехватил инициативу, играл лучше, созидал и выиграл. «Локомотиву», конечно, нужно прибавлять, «Спартак» смотрелся лучше.

– Не ударит ли это поражение по уверенности футболистов «Локомотива», который сейчас должен вести борьбу за медали?

– Еще есть несколько матчей. Поражение, конечно, болезненное, но чемпионат продолжается, не думаю, что там что‑то в плане уверенности произойдет. Просто в отдельно взятом матче «Спартак» был лучше, «Локомотив» должен все проанализировать, чтобы продолжать поступательное движение, а «Спартак» молодцы.

  • «Спартак» победил «Локо» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1.
  • Голы забили Эсекьель Барко и Пабло Солари. У «Локо» отличился Сесар Монтес.
  • «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице с 41 очком, «Локо» занимает третью строчку (44 очка).

Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Губерниев Дмитрий
Интерес
1775418636
Это ладно, а вот кто приведёт текущую таблицу РПЛ на Бомбардире в порядок-вот вопрос...
шахта Заполярная
1775418666
Ну ты губа и флюгер, быстро переобулся.
val69
1775418769
Дык, ты же вчера опу рвал на британский флаг, что Локо раз несёт Спартак... Чмо ты, профнепригодное..
алдан2014
1775431934
До матча этот персонаж заявлял,что у Спартака нет шансов против Локо. Забыл?
rash1959
1775452954
молчала бы, губошлёпка
andr45
1775457692
Экий же прыщ гугнявый) Ни черта ни в чем не разбирается, но в каждой дырке затычка) Вот, например, его прогноз: Кто победит? Губерниев  «Локомотив», разумеется. Тут даже и думать нечего. Они лучше играют в футбол.» Или его мнение о Карседо: «Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится – ходьба по граблям продолжается!» «Советую уже сейчас готовить компенсацию за увольнение Карседо. Она будет внушительной: тренер хороший и, когда его выгонят, возьмет немало денег».
