Губерниев сказал, кто играл лучше в матче «Спартак» – «Локомотив»

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги матча «Спартак» – «Локомотив».

– «Спартак» играл лучше, и аргентинцы молодцы. В первом тайме у «Локомотива» не очень получалась игра, плюс ко всему много грубили, но они воспользовались неразберихой «Спартака» при розыгрыше стандарта. Потому что «Спартак» до сих пор не знает, что делать с такими моментами. Забили, но моментов не создавали. А дальше «Спартак» перехватил инициативу, играл лучше, созидал и выиграл. «Локомотиву», конечно, нужно прибавлять, «Спартак» смотрелся лучше.

– Не ударит ли это поражение по уверенности футболистов «Локомотива», который сейчас должен вести борьбу за медали?

– Еще есть несколько матчей. Поражение, конечно, болезненное, но чемпионат продолжается, не думаю, что там что‑то в плане уверенности произойдет. Просто в отдельно взятом матче «Спартак» был лучше, «Локомотив» должен все проанализировать, чтобы продолжать поступательное движение, а «Спартак» молодцы.