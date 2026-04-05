Тренер «Спартака» Карседо назвал игрока «Локомотива», которым он гордится

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил игру Данила Пруцева после матча с «Локомотивом» (2:1).
– Сегодня вы смогли вживую посмотреть на игру Пруцева. Насколько он вам нужен и насколько необходимо его возвращение в «Спартак»?
– Знаем, что Данил проводит прекрасный сезон в «Локомотиве». Гордимся, что у нас есть такой футболист. Но все решения будут приниматься по итогам сезона.
- Пруцев перешел в «Локомотив» из «Спартака» на правах аренды летом 2025 года.
- Он провел в этом сезоне 28 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Источник: «Матч ТВ»