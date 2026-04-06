В «Спартаке» рассказали, через какой город поедут на матч с «Ростовом»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал, что команда собирается приехать на гостевой матч 24-го тура РПЛ с «Ростовом» через Ставрополь.
«Планируем добираться до Ростова через Ставрополь», – сказал Зеленов.
- Игра пройдет 12 апреля и начнется в 16:30 мск.
- Ранее сообщалось, что калининградская «Балтика» прилетела на матч 20‑го тура с «Ростовом» в местный аэропорт Платов, который закрыт для гражданской авиации с феврале 2022 года по соображениям безопасности.
