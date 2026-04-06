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  • Карседо – перед «Зенитом»: «Будем играть так, чтобы арбитрам было комфортно»

Карседо – перед «Зенитом»: «Будем играть так, чтобы арбитрам было комфортно»

6 апреля, 00:27
19

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао сегодня заявил, что надеется на хорошее судейство в игре с петербуржцами.

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал: «Надеюсь, судьи будут уважать нас в матче с «Зенитом», потому что последний раз в Петербурге они нас не уважали». Вы чувствовали неуважение со стороны судей в последней игре?

– Для начала скажу, что мы уважаем арбитров. Это очень важная встреча для «Спартака», а Кубок – важная цель. Будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно работать. Да, были моменты, когда мы были недовольны решениями. Но надеемся, что в предстоящей игре все будет хорошо и честно.

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Куба России 8 апреля.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
  • Предыдущая встреча команд закончилась поражением «Спартака» со счетом 0:2. Встречу обслуживал Сергей Карасев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карседо Хуан Карлос
Комментарии (19)
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FWSPM
1775424860
да как ни играйте все равно будут тянуть помойку. и искать поводы. так что дисциплина ваше все. давайте без глупых привозов на этот раз.
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алдан2014
1775431465
Перестаньте соперника за майки хватать!! Сколько уже учить вас. И вообще судьи правы,что в штрафной свистят. А то ведь регби получается. Сами пропустили. Надо отучить от хватания за майки,руки и др. части тела. А то Дзюба возмущается,что Акинфеева еле задел . Ты правила нарушал!!!
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порт
1775440478
Нужно играть так, что бы победить, а не так, что бы было удобно судья, физрук.
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Бумбраш
1775443284
Зинка и честность -это как две параллельные прямые в евклидовой геометрии
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Дубина
1775449656
Касаться ни в коем случае нельзя до блох.будет свистеть исключительно в основном в одну сторону! Будут цыгане падать валяться даже от взгляда Спартака в их сторону!!
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BarStep
1775452295
Как можно уважать того, кто вооще никого не уважает?! Странный посыл!? Тип, мы будем поливать говном всех, но! Но вы нас за это должны уважать! Хм, ну прям пиндоская логика.. Гы
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Литейный 4 (returned)
1775455986
Видать для судей построили новую харчевню в Тушино. В Тарасовке видать обветшала. Гыгыгы
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...уефан
1775458417
...в смысле, рубить наглухо, что б уже без вариантов!!? Либо красная, либо пеналь? Интересный дядечка. Если чё, то - шучу) А там, хег его знает... Да, и хорош уже с этими писарчуками "в дёсны", посылай их всех к Хуанам...
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WE ARE FOR PETER
1775458448
Свинский позорный стиль Спартака! Продавить судей! Так и с Локо было, прибежали хрюндели к судье а тот вместо того чтобы выдать несколько карточек красно-белым поддался и начал косячить...
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vvv123
1775461325
Все равно удаление и пеналь в свои ворота получите. Сейчас судьи уважают Зенит. Ставят пеналь там, где даже ешл не было!
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