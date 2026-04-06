Карседо – перед «Зенитом»: «Будем играть так, чтобы арбитрам было комфортно»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао сегодня заявил, что надеется на хорошее судейство в игре с петербуржцами.

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал: «Надеюсь, судьи будут уважать нас в матче с «Зенитом», потому что последний раз в Петербурге они нас не уважали». Вы чувствовали неуважение со стороны судей в последней игре?

– Для начала скажу, что мы уважаем арбитров. Это очень важная встреча для «Спартака», а Кубок – важная цель. Будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно работать. Да, были моменты, когда мы были недовольны решениями. Но надеемся, что в предстоящей игре все будет хорошо и честно.