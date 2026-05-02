Поражение от «Крыльев» назвали хитрым ходом Карседо перед кубковым дерби с ЦСКА

Корреспондент «Матч ТВ» Владислав Пушкарев поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

«Я подумал и пришел к выводу, что вчерашнее поражение – хитрый ход Хуана Карлоса Карседо перед матчем с ЦСКА.

Помните, я писал, что слишком хорошо все складывается для «Спартака» перед дерби. Если бы вчера были повержены Крылья, то это бы только подтвердилось. А такое обычно хорошим не заканчивается. Сейчас наш испанский стратег это прочитал, все понял и лишил ЦСКА психологического преимущества аутсайдера. Теперь все на равных. Дальновидно же.

Правда у такого варианта есть один минус, что сезон для «Спартака» может закончиться в среду. Но, во-первых, надо верить в хорошее. А во-вторых, «Локомотив» вчера снова не выиграл, а последние два матча у них еще сложнее. Так что все нормально», – написал Пушкарев.