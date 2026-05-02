«Зенит» призвали вернуть 39-летнего легионера

2 мая, 10:49
9

Петербургский журналист Роман Кольцов отреагировал на уход нападающего Халка из бразильского «Атлетико Минейро».

Автор считает, что бразильца нужно вернуть в «Зенит».

«Мощная у Халкуси статистика, конечно.

Пора возвращаться в родной «Зенит», – написал Кольцов.

Сообщалось, что 39-летний футболист может продолжить карьеру во «Флуминенсе».

  • Халк выступал за «Атлетико Минейро» с февраля 2021 года.
  • Его статистика: 309 матчей, 140 голов, 56 ассистов.
  • С 2012 по 2016 год бразильский форвард играл за «Зенит». За четыре года в петербургской команде спортсмен провел 148 матчей, забил 77 голов, сделал 59 результативных пасов.

Источник: телеграм-канал Романа Кольцова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Халк
Комментарии (9)
Давид59
1777711678
Всё улыбнулись. Не более. Зенит 39-летних не рассматривал никогда. Посмотрите на приобретения. 25 лет максимум. Но я после Китая двумя руками был "за", чтобы его вернуть. Жаль
Бумбраш
1777716001
Халк один из немногих легов,кто запомнился хорошей игрой.он бы сейчас реально молодым латиночкам зинки сиськи то налимонил
Айболид
1777716868
Раньше надо было его возвращать , хотя и теперь его "дальнобойная артиллерия" на прежнем уровне .
ПалкоВводецъ007
1777717290
Кашу маслом не испортишь. Гыгыгы
Garrincha58
1777726550
А оно ему нужно
Сергей-Куприянов-vkontakt
1777728420
В свои 39 он сильнее многой молодежи.На сезон его точно хватит,а если бы зимой купили,то точно бы первыми шли с отрывом
Все новости
