«Зенит» призвали вернуть 39-летнего легионера

Петербургский журналист Роман Кольцов отреагировал на уход нападающего Халка из бразильского «Атлетико Минейро».
Автор считает, что бразильца нужно вернуть в «Зенит».
«Мощная у Халкуси статистика, конечно.
Пора возвращаться в родной «Зенит», – написал Кольцов.
Сообщалось, что 39-летний футболист может продолжить карьеру во «Флуминенсе».
- Халк выступал за «Атлетико Минейро» с февраля 2021 года.
- Его статистика: 309 матчей, 140 голов, 56 ассистов.
- С 2012 по 2016 год бразильский форвард играл за «Зенит». За четыре года в петербургской команде спортсмен провел 148 матчей, забил 77 голов, сделал 59 результативных пасов.
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова