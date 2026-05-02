«Зенит» призвали вернуть 39-летнего легионера

Петербургский журналист Роман Кольцов отреагировал на уход нападающего Халка из бразильского «Атлетико Минейро».

Автор считает, что бразильца нужно вернуть в «Зенит».

«Мощная у Халкуси статистика, конечно.

Пора возвращаться в родной «Зенит», – написал Кольцов.

Сообщалось, что 39-летний футболист может продолжить карьеру во «Флуминенсе».