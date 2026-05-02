Пиняеву, который был на карандаше «МЮ», предрекли конец карьеры во Второй лиге

Юрист, агент Антон Смирнов поделился мнением о карьере нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Как-то в последнее время все забыли про Сергея Пиняева.

А вы помните, какое будущее пророчили этому якобы «самородку»? «Манчестер Юнайтед» и так далее.

И только умные люди говорили, что у Пиняева нет никакого будущего и все ставки на него – это пшик и болтовня.

В этому году ему уже будет 22. Время летит быстро.

Парень пропустил половину нынешнего сезона из-за мышечных травм. Организм с такой антропометрией просто не выдерживает нагрузок на профессиональном уровне.

Уверен, что Пиняев закончился. Ещe пару сезонов поковыряется в РПЛ. Возможно, уже не в «Локомотиве», а где-нибудь в аренде, и потом будет доигрывать в Первой лиге и заканчивать во Второй», – написал Смирнов.