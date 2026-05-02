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  • Пиняеву, который был на карандаше «МЮ», предрекли конец карьеры во Второй лиге

Пиняеву, который был на карандаше «МЮ», предрекли конец карьеры во Второй лиге

2 мая, 09:33
7

Юрист, агент Антон Смирнов поделился мнением о карьере нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Как-то в последнее время все забыли про Сергея Пиняева.

А вы помните, какое будущее пророчили этому якобы «самородку»? «Манчестер Юнайтед» и так далее.

И только умные люди говорили, что у Пиняева нет никакого будущего и все ставки на него – это пшик и болтовня.

В этому году ему уже будет 22. Время летит быстро.

Парень пропустил половину нынешнего сезона из-за мышечных травм. Организм с такой антропометрией просто не выдерживает нагрузок на профессиональном уровне.

Уверен, что Пиняев закончился. Ещe пару сезонов поковыряется в РПЛ. Возможно, уже не в «Локомотиве», а где-нибудь в аренде, и потом будет доигрывать в Первой лиге и заканчивать во Второй», – написал Смирнов.

  • Пиняев стоит 9 миллионов евро.
  • У него контракт до лета 2028 года.
  • В сезоне РПЛ у Сергея 10 матчей, гол.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Пиняев Сергей
Комментарии (7)
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iosperoew
1777706646
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Cleaner
1777709148
У АГЕНТИШКИ не срослось что то с Пиняевым, он теперь и льет ГРЯЗЬ на футболиста...(((
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Цугундeр
1777709930
Его сильно подкосил пневмоторакс ,ещё в Крыльях. А так-да,песня останется недопетой..(
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Бумбраш
1777711003
Когда же всех этих дармоедов (агентов) нах разгонят?
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vvv123
1777714705
Быстро у нас сходят со сцены. А я говорил, что наши костоломы свое дело сделают. После года в больничке, наступает другой коленкор! Смотрите молодые, чего стоят миллионы. А вот не.гров сколько не лупи, им пофиг. На хлопковых плантациях в пиндосии больше лупили. Закалились. Надо не.гров брать!
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Evgenijgerasimov607@gmail
1777720341
Пиняеву, который был на карандаше «МЮ», предрекли конец карьеры во Второй лиге,это ещё неплохо,мне предрекли,что я закончу карьеру под забором...
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BarStep
1777737308
Он уже там..
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