Батраков одним словом ответил на вопрос о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не стал подтверждать или опровергать информацию о зарубежных скаутах на играх его команды.
– Твой агент говорит, что скауты «ПСЖ» присутствовали на игре.
– Спасибо!
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что на хавбека претендуют «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
Источник: «Спорт-Экспресс»