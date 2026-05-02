В «Спартаке» странная ситуация с 28-миллионным игроком

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов заметил, что команда не может найти место на поле португальцу Жедсону.

– Вам понятен функционал Жедсона?

– Он игрок очень высокого уровня. Даже не сомневаюсь в этом. Здесь вопрос в том, как его использовать на поле. Карседо не может найти ему место на поле.

– Странно.

– Есть Барко, Литвинов, Умяров. Жедсона сдвигают влево, но это все-таки не его позиция. Вот вышел вместо него Дмитриев – сразу же обострил, вывел Угальде на удар. Даже не знаю, что теперь делать с Жедсоном. Он лишний в этой команде! Или Карседо надо играть без Барко, сажать аргентинца на лавку? (улыбается).

– А ведь за португальца заплатили почти 21 миллион евро. Провальный трансфер?

– Провальным я бы это приобретение не назвал. Во-первых, Жедсона купили при предыдущем тренере – при Станковиче. У Карседо несколько другой футбол, он не знает, куда поставить этого полузащитника. Повторюсь, сегодня Жедсон – в «Спартаке» лишний. Не спорю, деньги за него выложили приличные.

– Их уже не отбить?

– Посмотрим. У Жедсона есть очень сильные качества. Уровень мастерства весьма высокий. По идее, не проблема его за эти же деньги его продать. Тем более пишут о серьезном интересе к нему со стороны «Бешикташа». В «Спартаке» ему пока места нет.