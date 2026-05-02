В «Спартаке» странная ситуация с 28-миллионным игроком

2 мая, 10:23
18

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов заметил, что команда не может найти место на поле португальцу Жедсону.

– Вам понятен функционал Жедсона?

– Он игрок очень высокого уровня. Даже не сомневаюсь в этом. Здесь вопрос в том, как его использовать на поле. Карседо не может найти ему место на поле.

– Странно.

– Есть Барко, Литвинов, Умяров. Жедсона сдвигают влево, но это все-таки не его позиция. Вот вышел вместо него Дмитриев – сразу же обострил, вывел Угальде на удар. Даже не знаю, что теперь делать с Жедсоном. Он лишний в этой команде! Или Карседо надо играть без Барко, сажать аргентинца на лавку? (улыбается).

– А ведь за португальца заплатили почти 21 миллион евро. Провальный трансфер?

– Провальным я бы это приобретение не назвал. Во-первых, Жедсона купили при предыдущем тренере – при Станковиче. У Карседо несколько другой футбол, он не знает, куда поставить этого полузащитника. Повторюсь, сегодня Жедсон – в «Спартаке» лишний. Не спорю, деньги за него выложили приличные.

– Их уже не отбить?

– Посмотрим. У Жедсона есть очень сильные качества. Уровень мастерства весьма высокий. По идее, не проблема его за эти же деньги его продать. Тем более пишут о серьезном интересе к нему со стороны «Бешикташа». В «Спартаке» ему пока места нет.

  • 27-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за клуб 33 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта португальца с москвичами рассчитан до лета 2029 года.
  • «Спартак» приобрел Жедсона у «Бешикташа» в 2025 году за 20,78+7,27 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Фернандеш Жедсон
odessakmv
1777708047
думать надо до покупки.. но кому-то важнее было, что часть от 28 лямов капнет ему на карту... кому?
Ответить
R_a_i_n
1777709327
Ну хз, если игрок сильный, место ему всегда можно найти. По моему он просто не хочет в РПЛ играть.
Ответить
VVM1964
1777710333
Именно так и есть ! Брали когда ходили упорные слухи про уход Барко и видимо они имели серьезные основания. Вот на месте Барко он и должен играть, но ведь не сажать же в самом деле Барко на скамейку из-за этого!... А держать на лавке игрока за такие деньги тоже нонсенс... До лета дотерпят, а там продадут!
Ответить
Император 1
1777710433
У турок столько денег нет, чтобы Спартак окупил его приобретение
Ответить
ПалкоВводецъ007
1777712164
Убыточная свинарня. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1777712895
"Крашеный лис".Или-"краплёный".
Ответить
andr45
1777714452
САЛИХОВА «Как послушаешь «бывших», то диву даёшься, как это они всё знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Правда в том, что сами они годами не руководят и не тренируют, а когда руководили и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.»
Ответить
алдан2014
1777725224
Фернандеш в ворота попадает ,когда есть варианты. Может его центральным нападающим попробовать? С его то техникой..как вариант
Ответить
