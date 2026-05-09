Определен лучший гол РПЛ в апреле

Назван автор лучшего забитого мяча в чемпионате России по итогам апреля.

Это полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш.

Португалец поразил ворота «Ахмата» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

Он получил мяч на левом фланге, совершил забег от центра поля до штрафной площади соперника и эффектно пробил в дальнюю девятку.

На награду также претендовали Данил Круговой (ЦСКА), Сергей Бабкин, Амар Рахманович (оба – «Крылья Советов»), Константин Тюкавин, Муми Нгамале (оба – «Динамо»), Свен Карич («Пари НН»), Лукас Оласа («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив») и Мингиян Бевеев («Балтика»).