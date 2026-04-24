Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова

Сегодня, 18:59
8

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 26-го тура РПЛ.

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Роналдо («Ростов»), Марсело («Сочи»), Жубал («Краснодар»), Жедсон Фернандеш («Спартак»).

Полузащитники: Кристофер Мартинс («Спартак»), Вендел («Зенит»), Уссем Мрезиг («Динамо Мх»).

Нападающие: Данил Круговой («Зенит»), Маркиньос («Спартак»), Алешандре Жезус («Оренбург»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

  • В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».

Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777047107
Тренер: Мусаев, что за бред? Купить судью и победить теперь оценка таланта тренера
Ответить
biber.ru
1777047375
Нападающий Данил Круговой (Зенит), сарказм такой или амнезия после запоя?..
Ответить
volgserg@mail.ru
1777047783
Роналдо («Ростов») нападающий.
Ответить
Интерес
1777049372
...а лучший составитель сборной тура-Радимов.
Ответить
