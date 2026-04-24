Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 26-го тура РПЛ.
Вратарь: Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Роналдо («Ростов»), Марсело («Сочи»), Жубал («Краснодар»), Жедсон Фернандеш («Спартак»).
Полузащитники: Кристофер Мартинс («Спартак»), Вендел («Зенит»), Уссем Мрезиг («Динамо Мх»).
Нападающие: Данил Круговой («Зенит»), Маркиньос («Спартак»), Алешандре Жезус («Оренбург»).
Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).
- В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».
Источник: «РБ Спорт»