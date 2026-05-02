В «Крыльях» похвалили «Спартак» после победы над ним

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин оценил матч 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

«Спартак» – лучшая команда в лиге в последних турах. Они хорошо контролировали мяч, взаимодействовали, нам было тяжеловато.

Особенно в первом тайме они много времени держали мяч, у нас не получалось взять его под контроль. Но мы перетерпели, нашли свои моменты и реализовали их», – сказал Печенин.