В «Крыльях» похвалили «Спартак» после победы над ним

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин оценил матч 28-го тура РПЛ против «Спартака».
- Самарцы дома победили со счетом 2:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Спартак» – лучшая команда в лиге в последних турах. Они хорошо контролировали мяч, взаимодействовали, нам было тяжеловато.
Особенно в первом тайме они много времени держали мяч, у нас не получалось взять его под контроль. Но мы перетерпели, нашли свои моменты и реализовали их», – сказал Печенин.
- Москвичи остались на четвертом месте, но по ходу тура их могут подвинуть.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 6 мая «Спартак» примет в кубковом дерби ЦСКА. Победитель выйдет в суперфинал.
Источник: «Матч ТВ»