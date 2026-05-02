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  • Определено, благодаря кому «Крылья Советов» победили «Спартак»

Определено, благодаря кому «Крылья Советов» победили «Спартак»

2 мая, 09:03
3

Журналист «Чемпионата» Илья Никульников поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак».

«Крылья» выстояли. Сергей Песьяков герой!» – написал журналист про вратаря «Крыльев Советов», выступавшего ранее за «Спартак».

  • Москвичи остались на четвертом месте, но по ходу тура их могут подвинуть.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • 6 мая «Спартак» примет в кубковом дерби ЦСКА. Победитель выйдет в суперфинал.

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Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Песьяков Сергей
Комментарии (3)
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ВасяК
1777701951
Все герои против бывших!!!
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алдан2014
1777703382
Пи ся он така, пи ся
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Константин-Шапкин-google
1777703537
Песьяков конечно герой, но не забивать 100% мячи это стало плохой традицией. На тренеровках нужно учится заносить мячи в ворота. Создавать научились, нужна реализация.
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