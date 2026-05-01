Мнение Рабинера о неожиданном поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

Москвичи остались на четвертом месте, но по ходу тура их могут подвинуть.

6 мая «Спартак» примет в кубковом дерби ЦСКА.

«Читаю комментарии – и «в среднем по больнице» наблюдаю неадекватную реакцию на поражение «Спартака» в Самаре, причем именно от его болельщиков. К ним и обращаюсь.

Прекратите истерить. Для этого нет никаких веских причин. Начали матч, да, безлико, но дальше игра не была безобразной. Цифры говорят сами за себя, плюс Песьяков поймал кураж, а в ворота Максименко – пенальти и рикошет. И больше никаких моментов. Для «Спартака» это не был проигрышный матч, но он проиграл. Такое бывает. И не надо по этому поводу рвать волосы в разных местах.

Весной все проигрывали середнякам и аутсайдерам. «Краснодар» – «Рубину». «Зенит» – «Оренбургу». «Локомотив» – тому же «Рубину» 0:3 и в прошлом туре тем же «Крыльям», причем с гораздо худшей игрой и без разгрома только благодаря Митрюшкину. «Балтика» – «Акрону». Про ЦСКА вообще не говорю – одного домашнего матча с «Сочи» достаточно, а сколько еще всего было?

До этого матча – все, кроме «Спартака», который уступал только «Зениту» и «Краснодару», а вничью играл еще с «Ростовом», остальных – обыгрывал. И, начав весеннюю часть на шестом месте в шести очках отставания от ЦСКА, перед Самарой был на четвертом в очке от третьего.

Тут – не сложилось. Никакого позора и кошмара в этом не было. И нет ничего более несвоевременного и глупого, чем пена изо рта за несколько дней до матча сезона (на данный момент) – финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА. Который в сто раз важнее игры в Самаре и всех остальных из тех, что остались в первенстве. Вот что имеет главное значение, несравнимое ни с чем другим!

Злее будут. Исчезнет элемент самодовольства, если таковой был. Вернется – даст Бог – Маркиньос. Прервал долгую сухую серию в чемпионате Угальде.

От всех этих «гипс снимают, клиент уезжает!» лучше будет только соперникам «Спартака». Карседо толково работает. А без осечек обойтись невозможно», – написал Рабинер.