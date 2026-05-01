Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мнение Рабинера о неожиданном поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»

Мнение Рабинера о неожиданном поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»

1 мая, 22:36
13

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

«Читаю комментарии – и «в среднем по больнице» наблюдаю неадекватную реакцию на поражение «Спартака» в Самаре, причем именно от его болельщиков. К ним и обращаюсь.

Прекратите истерить. Для этого нет никаких веских причин. Начали матч, да, безлико, но дальше игра не была безобразной. Цифры говорят сами за себя, плюс Песьяков поймал кураж, а в ворота Максименко – пенальти и рикошет. И больше никаких моментов. Для «Спартака» это не был проигрышный матч, но он проиграл. Такое бывает. И не надо по этому поводу рвать волосы в разных местах.

Весной все проигрывали середнякам и аутсайдерам. «Краснодар» – «Рубину». «Зенит» – «Оренбургу». «Локомотив» – тому же «Рубину» 0:3 и в прошлом туре тем же «Крыльям», причем с гораздо худшей игрой и без разгрома только благодаря Митрюшкину. «Балтика» – «Акрону». Про ЦСКА вообще не говорю – одного домашнего матча с «Сочи» достаточно, а сколько еще всего было?

До этого матча – все, кроме «Спартака», который уступал только «Зениту» и «Краснодару», а вничью играл еще с «Ростовом», остальных – обыгрывал. И, начав весеннюю часть на шестом месте в шести очках отставания от ЦСКА, перед Самарой был на четвертом в очке от третьего.

Тут – не сложилось. Никакого позора и кошмара в этом не было. И нет ничего более несвоевременного и глупого, чем пена изо рта за несколько дней до матча сезона (на данный момент) – финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА. Который в сто раз важнее игры в Самаре и всех остальных из тех, что остались в первенстве. Вот что имеет главное значение, несравнимое ни с чем другим!

Злее будут. Исчезнет элемент самодовольства, если таковой был. Вернется – даст Бог – Маркиньос. Прервал долгую сухую серию в чемпионате Угальде.

От всех этих «гипс снимают, клиент уезжает!» лучше будет только соперникам «Спартака». Карседо толково работает. А без осечек обойтись невозможно», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов» 6
Защитник «Спартака» высказался о своем будущем в РПЛ 2
Дзюба рассказал, почему назвал Эмери «тренеришкой» 5
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1777664510
глушеный болотный карась судит всегда против Спартака
Ответить
Красногвардейчик
1777665356
Про ЦСКА вообще не говорю – одного домашнего матча с «Сочи» достаточно, а сколько еще всего было? =============================== Странный это Рабиньер...думает что если у ЦСКА плохи дела, то у Спартака всё хорошо?)) то есть он поражениями ЦСКА оправдывает проигрыш в Самаре? Странная конечно позиция...но каждому своё))
Ответить
VVM1964
1777666260
Да не в этом дело - и команда вроде старалась и желание было, претензии к тренеру - ну видишь, что тактика не работает, почему схема не меняется, где замены, где уроки из прошлых матчей ???...
Ответить
Краснодарец чемпион
1777667454
Свин*и всегда ноют! Сейчас тоже судейка всё испортил?
Ответить
Прокс
1777697631
Неожиданное!!!!
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 