Тренер «Крыльев» Булатов объяснил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов дал комментарий по итогам выигранного матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

«Главный ключ к победе – это настрой ребят. Видно, что мы были на голову сильнее по настрою.

Даже есть небольшой осадок из‑за травмы Ахметова. Мы пока до конца не знаем, что с ним.

И посвящаем эту победу ему. Чтобы у него было все хорошо», – сказал Булатов.