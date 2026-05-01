Тренер «Крыльев» Булатов объяснил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов дал комментарий по итогам выигранного матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».
- Самарцы дома победили со счетом 2:1.
«Главный ключ к победе – это настрой ребят. Видно, что мы были на голову сильнее по настрою.
Даже есть небольшой осадок из‑за травмы Ахметова. Мы пока до конца не знаем, что с ним.
И посвящаем эту победу ему. Чтобы у него было все хорошо», – сказал Булатов.
Источник: «Матч ТВ»