Жена Семака – о Сергее: «Сложный мужчина, ему интересна только дикая лошадка»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, охарактеризовала своего мужа.

– Где найти такого, как Сергей Богданович, мудрого, сильного, любящего, заботливого? Такие мужчины есть еще?

– Готовых идеальных мужчин не бывает, все это долгий совместный путь. Изначально должна быть хорошая база, но только тысячи часов «наката», долгих разговоров, поиска путей выхода из конфликтов дают этот эффект идеальности партнера.

Чем мужчина успешнее, тем глубже его шрамы, отвечающие за ядерный реактор «достигаторства». Это не тихая гавань, а вечный шторм.

Сергей Богданович – сложный мужчина, ему интересна только дикая лошадка, которую приходится постоянно приручать заново, ломая замки, подбирая пин-коды.