Реакция Мостового на 2:1 «Спартака» с «Локомотивом»

Александр Мостовой оценил победу «Спартака» над «Локомотивом».

«Я говорил до матча, что скорее всего, будет счeт 2:1. Думаю, что не будем говорить об игре, ключевыми моментами были судейские эпизоды. Прежде всего – неудаление Морозова и пенальти. Не совсем я понял, в чeм была загвоздка. Попал мяч в руку, до этого было вроде вне игры при передаче. А так – о чeм я и говорил: «Спартак» выиграет и уже будет в трeх очках от тройки.

Думаю, что пенальти в ворота «Локомотива» решил исход встречи. Даже не удаление Морозова потом. Без пенальти «Спартак», может, сравнял бы в конце, но выиграть бы точно было тяжело. Забили пенальти, побежали вперeд, всe стало получаться, поймали кураж и додавили «Локомотив», – сказал Мостовой.